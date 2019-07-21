الطب العدلي تسجل 541 حالة فحص نسب خلال الشهر الماضي

2019/07/21 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 541 فحص للعائدية والنسب خلال حزيران الماضي في عموم العراق لقضايا محالة من السلطات التحقيقية والقضائية، مبينا ان الدوائر أجرت أكثر من 10 ألاف فحص نسيجي لقضايا المحاكم.وقال مدير الطب العدلي زيد علي ان “دائرة الطب العدلي استقبلت الاف الفحوصات خلال الشهر الماضي لمختلف […]

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