الديمقراطي الكردستاني يوضح رسالة بارزاني الأخيرة.. هذا ما يخص تركيا وإيران

2019/07/21 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد عضو #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني #ريبين_سلام، اليوم الأحد، أن زعيم الحزب #مسعود_بارزاني، كان يشير في بيانه الأخير إلى عدم تدخل الدول الأخرى بشؤون الإقليم.سلام قال لـ”الحل العراق”، […]

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