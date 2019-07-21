انطلاق دوري اليد الممتاز منتصف ايلول المقبل

2019/07/21 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، تحديد الخامس عشر من ايلول المقبل، موعداً لانطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل.وقال الاتحاد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، قرر في اجتماعة الأخير، ان يبدأ الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد يوم الاحد المصادف 15 ايلول المقبل”.واوضح أن “الاتحاد العراقي […]

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