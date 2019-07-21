2019/07/21 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي توتنهام يحقق الفوز على يوفنتوس بنتيجة 3-2

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