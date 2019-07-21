صحفيون عراقيون وسعوديون لأول مرة في إسرائيل

2019/07/21 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأول مرة يشارك صحفيون من العراق والسعودية، ضمن وفد صحفي من دول عربية للتعرف على إسرائيل عن قرب، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الأحد.





وتأتي زيارة وفد من ستة صحفيين عرب، بينما تسعى إسرائيل إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

وقاومت هذه الدول عرض إسرائيل الاعتراف بها رسميا بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين الطرفين تحسنت مؤخرا بسبب مخاوفهما المشتركة بشأن إيران.

وسيزور الصحافيون نصب ذكرى المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها من المواقع، بحسب بيان الخارجية.

وقالت إن الهدف هو "تعريف الصحافيين الذين يأتي بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالمواقف الإسرائيلية بشأن قضايا دبلوماسية وجيوسياسية".

وأضافت الوزارة أن الأردن سيشارك في الزيارة

وتعتبر الأردن ومصر الدولتين العربيتين الوحيدتين بالاعتراف بإسرائيل.

وفي مؤشر آخر على تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، شارك صحافيون إسرائيليون في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الولايات المتحدة كجزء من خطة السلام المقبلة بين اسرائيل والفلسطينيين في مملكة البحرين أواخر يونيو الماضي.

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