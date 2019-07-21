الثقافة النيابية ترفض قرار إستحداث لجنة {الاعلام والاتصالات} وتهدد بالرد

2019/07/21 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، رفضها التام لقرار مجلس النواب باستحداث لجنة جديدة سميت {لجنة الاعلام والاتصالات} لانه مخالف للقانون والنظام الداخلي للبرلمان.

وأكدت اللجنة رئيسا واعضاء في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "رئاسة مجلس النواب قد خالفت نص المادة 37 والمادة ٩ من النظام الداخلي للمجلس, من خلال طرح موضوع استحداث اللجنة المذكورة والتصويت عليها بغياب اعضاء لجنة الثقافة والاعلام, ومخالفته للسياقات المعمول بها في البرلمان".وبينت "انها ستذهب الى السياقات القانونية بعد ان جمعت تواقيع اكثر من 110 نواب، وتطالب هيأة رئاسة مجلس النواب بمراجعة القرار, مشيرة الى انها ستتخذ الاجراءات المناسبة في حال عدم الاستجابة".وناقشت اللجنة بحسب البيان "موضوع حماية المواقع الاثرية والمتاحف وقررت استضافة المعنيين بهذا الشأن للوقوف على خطط وزارتي الثقافة والسياحة والاثار والداخلية من اجل زيادة اعداد الحمايات وتدريبها بالطرق المثلى, كما بحثت اللجنة عدد من المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال".انتهى

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