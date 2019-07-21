الجبوري للعهد: أكمال 80 % من المهام الامنية في عملية ارادة النصر

2019/07/21 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد آمر لواء 42 بالحشد الشعبي علي الجبوري، اليوم الاحد، أن قواتنا باشرت مهامها على كافة المحاور بالتنسيق مع القوات المشتركة.

وقال الجبوري

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