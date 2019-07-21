لجنة الثقافة البرلمانية ترفض استحداث لجنة الاعلام والاتصالات

2019/07/21 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رفضت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الاحد، استحداث لجنة الاعلام والاتصالات، عادة ذلك مخالفة للقانون والنظام الداخلي للبرلمان.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته"العهد نيوز"

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