سيرة ذاتية لمرشحة لوزارة التربية تثير السخرية على مواقع التواصل!!!.. واسيل العبادي تنفي خبر ترشيحها للمنصب

2019/07/21 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي سيرة ذاتية لمرشحة تدعى اسيل العبادي اثارت موجة من السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.وحملت السيرة الذاتية للعبادي بيانات حول تحصيلها الدراسي وخبرتها العملية التي لا تتعدى اربعة عشر عاما اضافة التي مهاراتها في استخدام الحاسوب ومجال عملها، بالاضافة الى الخطأ في كتابة اسم الثانوية التي تعمل […]

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