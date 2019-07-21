نائب بريطاني يحذر من الدخول في صراع مع ايران لحساب ترامب

2019/07/21 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب العمالي ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية ريتشارد بورغون حكومة بلاده من التورط في صراع بين إيران والولايات المتحدة الى جانب دونالد ترامب ، مشيرا الى أن الوضع مع ايران سيكون اسوأ من الاوضاع في العراق.ونقلت صحيفة الديلي ميرور في تقرير قول بورغون “إذا انتهى بنا المطاف في صراع مدعوم من دونالد […]

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