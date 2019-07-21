2019/07/21 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rRQS_CxIbaA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهكة عشك | الشاعر علي عدنان قصيدة "بالك رايد ادخل و اطلع بساع") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهكة عشك | الشاعر علي عدنان قصيدة "بالك رايد ادخل و اطلع بساع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).