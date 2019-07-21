الحلبوسي : البصرة أعطت للعراق والجميع ملزم برد الاحسان اليها

2019/07/21 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع عدد من الشيوخ والوجهاء وعلماء الدين من محافظة البصرة وأقضيتها، بحضور النائب الأول حسن الكعبي والنائب الثاني بشير حداد ورؤساء الكتل النيابية الواقع الخدمي في المحافظة والمشاكل التي تعاني منها ، مؤكدا ان المجلس وضع اولوية للبصرة في الموازنة العامة .

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