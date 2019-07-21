التربية تؤكد العزم على تغيير الواقع التربوي في العراق

2019/07/21 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال وزير التربية وكالة، قصي السهيل، ان وزارة التربية عازمة على تغيير الواقع التربوي في العراق.

وبين السهيل في بيان ان تحقيق ذلك يكون "من خلال وضع المسؤولين المناسبين في الأماكن المناسبة وتنفيذ التشريعات التي يمكن ان تحقق ذلك والتأكيد على ان تكون المناهج التربوية مثل ما موجودة في دول العالم".وأشار "إضافة الى الابنية المدرسية التي من الضروري ان تكون نموذجية توازي سمعة العراق وتاريخه في هذا المجال".انتهى

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