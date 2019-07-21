خبير أمني: الغطاء السياسي لبعض شيخ العشائر جعلهم يتمادون بالنزاعات

2019/07/21 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف خبير امني، عن توفر غطاء سياسي لبعض شيخ العشائر المتمادون بالنزاعات العشائرية.

وقال احمد الشريفي {للفرات نيوز} ان" قرار {الدكة العشائرية} اعطى رسالة سلبية للمجتمع عندما كلف جهاز مكافحة الإرهاب بالواجب"، مبيناً ان" الراي العام أكد ان هذا الجهاز شكل من قبل الامريكان ويحظى بدعم امريكي لذا اهابته العشائر وتوقفت في وقتها".وتساءل" لماذا المؤسسة العسكرية والأمنية وهي تمثل الدعم الجماهيري والشعبي يتم التجاوز على حقوقها من قبل بعض العشائر؟، اذا ما يحصل اليوم هو تمرد على القانون؟"، مؤكدا ان" النزاعات العشارية توازي بخطورتها الإرهاب".وأضاف الشريفي" الغطاء السياسي لبعض شيوخ العشائر يجعلهم يتمادون في النزاعات العشائرية ويستبيحون كرامة الجندي العراقي بهذا الشكل"، واصفاً إياهم بـ"المجاميع المنفلتة والسائبة وليس لها علاقة بشيوخ العشائر والعشيرة"، موضحاً ان" شيوخ العشائر الاصلاء هم من يطالبون بالانضباط الاجتماعي".



وتابع" غياب القانون والغطاء السياسي لمجاميع غير المنضبطة جعل الأمور تصل الى هذا الانفلات الاجتماعي، ونحتاج الى وعي اجتماعي للخلاص من هذا التمرد".



وعن عملية {إرادة النصر} أوضح الشريفي" توقيت انطلاق عملية إرادة النصر إيجابي جدا المرحلة الأولى عالجت التهديد وسد ثغرات الحدود والمرحلة الثانية معالجة التهديد القريب المتضمنة مناطق حزام بغداد".وفادت مصادر إمنية، اليوم السبت، بمقتل مدير شرطة قضاء الحمزة بالديوانية في نزاع عشائري ببغداد.وأوضحت المصادر ان مدير شرطة قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية العميد جبار الاسدي قتل باطلاق نار نتيجة نزاع عشائري في بغداد"، مبينة ان "الاسدي من سكنة بغداد وكان في اجازة بالعاصمة.فيما نعت قيادة شرطة الديوانية بوفاة الاسدي "أثر حادث مؤسف"، واشارت الى أنه يتقلد منصب مدير قسم شرطة الحمزة.انتهى

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