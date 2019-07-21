الصين تختبر لقاحا ضد الإيدز..

2019/07/21 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد العلماء الصينيون لإجراء المرحلة الثانية من تجربة سريرية للقاح فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” على 160 متطوعا.

ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” عن شاو يى مينغ، كبير الباحثين في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، القول إن “اللقاح المرشح (DNA-rTV) يعتمد على تكرار الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية لتحفيز تطعيم فعال”، مؤكدا أن اللقاح المرشح يعد أول لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية تبدأ المرحلة الثانية لتجربته السريرية.

وأوضح مينغ أن اللقاح، الذي يخضع للتطوير ويحتوي على شرائح من الحمض النووي لفيروس نقص المناعة البشرية بدلا من فيروس نقص المناعة البشرية الكامل، سيتمتع بتأثير أقوى ومفعول طويل الأجل، مضيفا أن اللقاح مصمم أيضا لاستهداف سلالات فيروس نقص المناعة البشرية الأكثر شيوعا في الصين.

وصرح كبير الباحثين أنه تم حشد أكثر من 130 متطوعا حتى الآن للمرحلة الثانية، ويجري العمل الأولي حاليا في مستشفى ببلدية بكين وأخرى في مدينة هانغتشو.

وقال شاو “نأمل أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية للتجربة في النصف الأخير من عام 2021”.

وقد تبدأ المرحلة الثالثة من التجربة السريرية في نهاية تلك السنة، والتي ستشمل الآلاف من المتطوعين، في تجربة لاختبار فعالية اللقاح في حماية الناس من فيروس نقص المناعة البشرية.

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