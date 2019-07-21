فنجان قهوة يتسبب بطرد سائحين المانيين من البندقية

2019/07/21 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طردت سلطات مدينة البندقية الإيطالية سائحين ألمانيين لقيامهما بتحضير القهوة على موقد يعمل بالغاز تحت جسر ريتالو، وأرغمتهما على دفع غرامة كبيرة.وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن دورية تابعة لشرطة المدينة ضبطت السائحين وهما يحضران القهوة تحت الجسر، وفرضت عليهما غرامة بقيمة 950 يورو، عقب تلقيها بلاغا من أحد المواطنين بالحادث.وكان […]

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