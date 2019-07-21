الحشد يتوغل جنوب سامراء

2019/07/21 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق قاطع سامراء للحشد الشعبي، الاحد، توغلاً امنيا بعمق المناطق الفاصلة بين الانبار و بغداد، فيما تمكن من تفتيش وتطهير عدد من القرى جنوب سامراء.

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