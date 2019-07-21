طلال الربيعي - بيدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (2)

2019/07/21 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي الملياردير الامريكي اليهودي جيفري ابستاين, الذي كان صديقا شخصيا لبيل كلينتون, وكذلك أيضًا لدونالد ترمب, والذي يجرى التحقيق معه الآن بخصوص اتهامات بالمتاجرة بالجنس مع فتيات قاصرات واغتصابهن, كان قد تم القبض عليه من قبل في عام 2008 بسبب ادارته عصابة للمتاجرة بالجنس مع فتيات قاصرات بلغ عددهن, كما اثبت التحقيق, 36 فتاة.ولكن المدعي العام في وقتها ووزير العمل في عهد ترامب الذي استقال ا......

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