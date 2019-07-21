اشرف عتريس - المذنب الجميل - دراسة اسماعيل حلمى

2019/07/21 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس المذنب الجميل ..إسمه أشرف عتريس --------------------------------------------------------------------يلهث دائما وراء الجديد هكذا خلقه الله حادا يمخر عباب الإبداع لا يكتفي بالمتاح من المعاني والصور عرفته في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حين كنا نجلس تلميذين صغيرين في حضرة أساتذتنا علي البطل والسعدني وعبد الحميد إبراهيم وكان جيلنا لا يلقى استحسانا من الكبار نسبيا لأننا لم نكن ......

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