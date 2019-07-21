2019/07/21 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي كان يبحث عن اللؤلؤة المفقودة، وعندما رأى عينيها، أدرك أنه وجد الكنز مُضاعفًا.******عندما لم تجده في أي مكان وسط القفار، صعدت فوق السحاب لتبحث عنه.ولما وجدته بكت فرحًا؛ فاخضرَّت السهول المقفرة.******خشي إن هو غسل كرامته الجريحة في ماء النهر أن تلوث سموم الحقد التي جرحتها أزهار المروج.******طلب منها أن تساعده في تثبيت سلمه الكوني كي يرتقي إلى القمر.وعندما ارتقى، اكتشف أنها......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين محمود التلاوي - رباعية قصيرة للغاية -من وحي القمر والسماء-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسين محمود التلاوي - رباعية قصيرة للغاية -من وحي القمر والسماء-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).