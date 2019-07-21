“بالفيديو” مسافرون “بالفانيلة” على متن الخطوط الجوية العراقية..طائرة بلا تبريد خلال رحلة من بغداد الى عمان!!!

2019/07/21 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اضطر مسافرون عراقيون على متن الخطوط الجوية العراقية خلال رحلة متوجهة من بغداد الى العاصمة الاردنية عمان الى خلع ملابسهم بسبب تعطل مكيف الهواء” التبريد” خلال الرحلة، مما اثار موجة غضب وامتعاض شديدين.وأظهر مقطع مصور رصدته” يس عراق” مسافرين “بالفانيلة” بسبب الحر الشديد على متن الطائرة.

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