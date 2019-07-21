الحلبوسي: البرلمان يسعى للعمل على حل أبرز مشاكل البصرة ووضع حلول جذرية للخدمات

2019/07/21 | 21:06

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، ان البرلمان يسعى للعمل على حل أبرز مشاكل محافظة البصرة ووضع ...

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