صحفيوا الموصل يناقشون الحصول على المعلومة

2019/07/21 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاقامت نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى، اليوم الاحد، ندوتها الاولى ضمن المنتدى الاعلامي للنقابة ، تحت شعار حق الوصول للمعلومة.

وقال رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى نوفل الراوي لـ “النور نيوز” انه “ضمن منهاج منتدى الاعلاميين الذي تنظمه نقابة الصحفيين فرع نينوى اقيمت الندوة الاولى تحت شعار “الحصول على المعلومة حق مشروع للصحفي” لما يعانيه الصحفيين من هذا الموضوع”.

واضاف “اقمت الندوة على قاعة راديو كافيه “ون اف ام”، تم دعوة اشخاص مختصين في في القضاء والقانون وأكاديميون في قسم الإعلام في جامعة الموصل فضلا عن الزملاء الصحفيين”.

وتابع “ناقشنا قضية مهمة جدا طالما كانت كابوسا يدفع ثمنها الصحفي والتهديدات والوعود التي ترافق العمل الصحفي، بل كانت تجعل الصحفي يتراجع للوراء قبل اي واجب مهمة يكلف بها”.

واوضح الراوي ان “التفاعل كان جيدا من قبل الحاضرين، الذي ناقشوا الموضوع بعد الاستماع الى محاضرات المختصين، وما تم الوصول إليه من نتائج سيتم توحيدها في توصيات ترفع الى نقابة الصحفيين المركز العامة ومجلس محافظة نينوى ومجلس النواب”.

وابدى الصحفيون المشاركون بالندوة استيائهم من العراقيل التي توضع امامهم من قبل بعض المسؤولين والدوائر الحكومية.

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