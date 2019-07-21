انتهاء المرحلة الثالثة من عملية فتح المقابر الجماعية الايزيدية واستخراج رفات 94 إيزيدي

2019/07/21 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كوجو أنهى الفريق الوطني للمقابر الجماعية ممثلآ بدائرتي المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وكوادر وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرحلة الثالثة من عمليات فتح المقابر الجماعية اسفرت عن استخراج (94) رفات من قرية كوجو إضافة الى القيام بفتح مقبرة …

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