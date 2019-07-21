سلاح الجو التركي يقصف أهداف تابعة لمنظمة “بي كا كا” شمال العراق

2019/07/21 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ وكالات

أعلن

سلاح الجو التركي، الاحد، شن غارة على أهداف تابعة لمنظمة “بي كا كا”

شمالي العراق، بالتوازي مع عملية “المخلب”.

جاء

ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، صباح الأحد.

وقالت

الوزارة إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد “بي كا كا” في منطقة ”

متينا” شمالي العراق، بالتوازي مع عملية “المخلب”.

وأوضحت

أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة.

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