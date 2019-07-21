2019/07/21 | 21:17

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الصناعة: تصدير 3000 طن / شهريا من مادة البرايمر الى الإمارات

أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية، اليوم الأحد، عن تعاقدها

مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتزويدها ب 3000 طن/شهريا من مادة

البرايمر.

وقال مدير عام الشركة ماجد حميد غضيب في بيان، إن "الشركة وقعت عقد

سنوي قابل للتجديد لتصدير منتج البرايمر إلى دولة الإمارات بكمية

(3000) طن/شهريا قابلة للزيادة"، موضحا أن "مادة البرايمر تستخدم في

عزل كافة الأنابيب الحديدية المدفونة تحت الأرض كالانابيب النفطية

ومجاري الهواء فضلا عن استخدامات أخرى".وأضاف، أن "شركته اتجهت نحو تصدير منتج البرايمر لعدم وجود إقبال

محلي عليه يتلائم مع الطاقات الإنتاجية العالية لهذه المادة"، مؤكدا

"سعي الشركة لتعظيم إيراداتها من خلال تحقيق تقدم وتطور واضح وملموس

في الأداء المالي خلال السنوات الماضية والنصف الأول من العام

الحالي".

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