بالوثيقة.. الانواء الجوية تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

2019/07/21 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تنشر"العهد نيوز" ، اليوم الاحد، تقرير الهيئة العامة للانواء الجوية، والتي تظهر ارتفاع درجات الحرارة في بغداد وباقي المحافظة، لليوم الاحد، والأيام الأربعة

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