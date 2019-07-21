الرئيس الفنزويلي مخاطبا المصورين: صوروا فهذا ظريف طائرة مسيرة بحد ذاته

2019/07/21 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مازح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصورين الذين حضروا لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلا: "صوروا، فهذا ظريف طائرة مسيرة بحد

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