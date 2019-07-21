2019/07/21 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوزراء وثيقة تتضمن تكليف فرهاد نعمة بمهام نائب الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. تكليف فرهاد نعمة بمهام نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. تكليف فرهاد نعمة بمهام نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).