أوكرانيا.. تعهد رئاسي بتمرير البرلمان لقانون يسمح بتوجيه الاتهام لرئيس البلاد

2019/07/21 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

تعهد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينيسكي، اليوم الأحد، بتمرير البرلمان الجديد لقانون يسمح بتوجيه الاتهام لرئيس البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو بثه حزب زيلينسكي، "خادم الشعب"، أثناء متابعته لنتائج استطلاعات الناخبين، إن "إنهاء الحرب في شرقي البلاد، وإعادة الأسرى الأوكرانيين، ومحاربة الفساد هي أولويات رئيسية لدى حكومته فيما تشهد البلاد انتخابات برلمانية".

وأضاف زيلينسكي: "لن نخذل الأوكرانيين، وأولوياتنا الرئيسية، كما هي لأي أوكراني آخر، هي وقف الحرب، وعودة الأسرى، والانتصار على الفساد القائم في أوكرانيا"، بحسب موقع "سبوتنيك".

ويتصدر حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نتائج التصويت في انتخابات البرلمان بنسبة 43.9 بالمئة، بحسب نتائج استطلاع للناخبين نشرت اليوم الأحد.

وحلت "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، ثانية بنسبة 11.5 بالمئة، تلاها حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، التضامن الأوروبي، بنسبة 8.9 بالمئة.

فيما يتوقع فوز حزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، "أرض الآباء"، بنسبة 7.6 بالمئة.

فيما كشف استطلاع منفصل أجراه تلفزيون 112 الأوكراني حصول "خادم الشعب" عىل نسبة 42.7 بالمئة، والمعارضة على 12.9 بالمئة.

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الاحد، ان الكثير من الدول ترفض الكشف عن قيمة الأموال العراقية المحتجزة لديها، لافتا الى انها عقبة تواجه لجان الاسترداد.





وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "لجان استرداد الأ

بغداد اليوم- أربيل

تسيطر عائلة مصطفى البارزاني، مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أغلب مفاصل الحكم داخل إقليم كردستان، فضلا عن دورها الفعال في صناعة القرار وتشريعه، إلا أن ذلك التمثيل غيب فيه دور المرأة من ال بارزاني بشكل ملحوظ، رغم زخم المناص

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، الاحد، أن عقوبات الخزانة الأميركية على شخصيات عراقية هي رسالة تحذير لمن ينوي الاصطفاف مع حلفاء إيران.

وقال اللويزي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات التي اصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أوكرانيا.. تعهد رئاسي بتمرير البرلمان لقانون يسمح بتوجيه الاتهام لرئيس البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أوكرانيا.. تعهد رئاسي بتمرير البرلمان لقانون يسمح بتوجيه الاتهام لرئيس البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).