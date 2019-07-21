داعش يقصف قرية الاصلاح قرب جلولاء في ديالى

2019/07/21 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الاحد، بان قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة تعرضت الى قصف من قبل تنظيم داعش الارهابي.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي قصف قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء (75كم شمال شرق بعقوبة) بـ 7 قذائف هاون سقطت في المناطق الزراعية دون اي اصابات […]

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