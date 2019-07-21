2019/07/21 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن الحكومة الاتحادية لم تمنح الجانب التركي الأذن بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق، فيما بينت أن حكومة الإقليم ترفض تدخل حكومة بغداد بردع التوغل التركي.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي، إن “قصف المدفعية التركية والطائرات الحربية لمواقع حزب العمال الكردستاني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: الحكومة لم تمنح تركيا الأذن بقصف مواقع حزب العمال شمال العراق المركز الخبري الوطني.

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