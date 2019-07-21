الفتح: استخدام تيار الحكمة التظاهر الجماهيري أمر “خاطئ” و”خطير” ويجب العدول عنه

2019/07/21 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر تحالف الفتح، اليوم الأحد، استخدام تيار الحكمة للمعارضة بتأجيج الشارع والخروج بالتظاهر بأنه أمر خاطئ وخطير تجاه العملية السياسية، فيما بين أن المعارضة السياسية لم تقدم إي برنامج لها حتى الآن.

وقال عضو التحالف محمد كريم في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “استخدام تيار الحكمة الشارع والتظاهر الجماهيري أمر خاطئ وخطير ويجب العدول عنه”، لافتا إلى إن “التظاهر يؤثر سلبا على العملية السياسية ولن يحقق أهداف المعارضة الحقيقية”.

وأضاف أن “المعارضة يجب أن تنقل صوت الشارع لمجلس النواب وتعمل على تعديل وتقويم مسار الحكومة وليس اللجوء للفوضى والاحتجاجات”، مبينا أن “تحالف الفتح نصح تيار الحكمة بعدم استخدامه تلك الأساليب ودعم الحكومة لنجاح برنامجها وعدم خلق مشاكل جديدة تؤثر على المواطنين”.

وبين أن “تيار الحكمة لم يقدم إي برنامج له لمجلس النواب او الشارع لفهم نهج المعارضة وافاقها السياسية واهدافها حتى الآن”.

وعد النائب عن تحالف البناء حسن سالم، أمس السبت، تظاهرات تيار الحكمة بأنها “محاولة يائسة” لإبراز العضلات لكن السحر انقلب على الساحر, مؤكدا أن حلم الحكمة بالعودة للهيمنة على مقدرات البصرة أصبح أمر مستحيلا.

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