خاص| الأمن النيابية تُحمل القوات الأميركية مسؤولية قصف معسكر الحشد وتدعو لموقف “حازم”

2019/07/21 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمّلت لجنة الأمن النيابية، الأحد، القوات الأميركية مسؤولية قصف معسكر الحشد الشعبي في ناحية آمرلي، داعيةً إلى موقف حكومي “حازم”.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في حديث لقناة “الاتجاه”، إن “قصف معسكر الحشد الشعبي سابقة خطيرة تتطلب موقفاً حازماً من قبل الحكومة”.

وأضاف عليوي، أن “القوات الأميركية تتحمل مسؤولية استهداف المعسكر كونها تستبيح الأجواء العراقية”.

واعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأول الجمعة، إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، أمس الأول الجمعة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قصف معسكر الحشد الشعبي في امرلي.

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