الامن النيابية: حكومة كردستان تتحمل مسؤولية انتهاك تركيا للسيادة العراقية

2019/07/21 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية لم تمنح الجانب التركي الأذن بقصف مواقع حزب العمل الكردستاني شمال العراق، فيما بينت أن حكومة الإقليم ترفض تدخل حكومة بغداد بردع التوغل التركي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “قصف المدفعية التركية والطائرات الحربية لمواقع حزب العمل الكردستاني شمال العراق حصل دون أذن الحكومة الاتحادية”، لافتا إلى إن “التوغل التركي الأخير داخل الأراضي العراقية تم بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان وليس مع الحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية انتهاك القوات التركية لسيادة العراق وتنفيذ العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية كونها المسؤول الأول عن حماية الحدود مع تركيا”، مبينا أن حكومة الإقليم ترفض السماح للجنة الأمن والدفاع النيابية والحكومة الاتحادية بالتدخل لردع التوغل التركي شمال العراق”.

وبين أن “وزارة الخارجية ملزمة بتفعيل دورها الدبلوماسي تجاه تركيا للحفاظ على سيادة العراق وعدم المساس بها إطلاقا”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن إطلاق عملية “المخلب–2” ضد عناصر حزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، شمالي العراق.

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