الحلبوسي يؤكد لوفد بصري سعي البرلمان لوضع حلول جذرية لمشاكل المحافظة

2019/07/21 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سعي البرلمان لوضع حلول جذرية لمشاكل محافظة البصرة .وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان ان: الحلبوسي استقبل شيوخا ووجهاء وعلماء دين من محافظة البصرة بحضور النائب الأول حسن الكعبي والنائب الثاني بشير حداد ورؤساء الكتل النيابية.واستمع خلال اللقاء إلى المشاكل التي تعاني منها المحافظة في الجانب الخدمي، وملفات […]

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