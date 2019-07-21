ملا بختيار :الإتحاد الوطني بحاجة الى تقوية وإستعادة مكانته السياسية والشعبية

2019/07/21 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ملابختيار إنتقادات لاذعة إلى مسؤولين و قيادة للإتحاد الوطني الكردستاني، مؤكدا ضرورة الإسراع في تحديد موعد ثابت لإنعقاد المؤتر الرابع بهدف إجتياز المرحلة الراهنة التي يمر بها الإتحاد الوطني.وقال ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي بالإتحاد الوطني في مؤتمر صحافي عقده بمدينة السليمانية إن شعبية الإتحاد الوطني في تراجع مستمر وذلك بسبب […]

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