الحلبوسي: تطوير الخدمات لا بدَّ أن يكون شاملًا في مراكز المدن والأقضية والقصبات

2019/07/21 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إن "تطوير الخدمات لا بدَّ أن يكون شاملًا في مراكز المدن والأقضية والقصبات، وعلى حدٍّ سواء".مؤكداً "إن الخدمات يجبُ أن تقدم لجميع العراقيين من دون استثناء"

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