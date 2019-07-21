لاعبو الكيك بوكسنغ يتألقون في بطولة أندية العراق للأشبال والناشئين

2019/07/21 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت أمس بطولة أندية العراق للأشبال والناشئين بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب من أندية العراق والتي أقيمت في محافظة بابل على قاعة حمزة نوري

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