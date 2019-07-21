تعرف على التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2019

2019/07/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية لبطولة أمم إفريقيا 2019، والتي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الحالي.وسيطر على التشكيلة المثالية التي ضمت أفضل 11 لاعبا في البطولة، لاعبو المنتخبين الجزائري والسنغالي، طرفي المباراة النهائية للبطولة القارية.وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية […]

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