2019/07/21 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC انتقدت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، خطط المشاريع الجديدة لمحافظتي المثنى وبابل، فيما بينت ان خطط محافظات ذي قار وواسط هما الأفضل من بين الحافظات.وقال عضو اللجنة جاسم موحان في تصريح صحفي، ان “اللجنة اطلعت على خطط المشاريع التابعة للمحافظات المقدمة لوزارة التخطيط”.وأضاف ان “خطة مشاريع محافظة المثنى بمرتبة الصفر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية: المثنى الأسوء وذي قار وواسط الأفضل بخطط المشاريع المقدمة للتخطيط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: المثنى الأسوء وذي قار وواسط الأفضل بخطط المشاريع المقدمة للتخطيط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: المثنى الأسوء وذي قار وواسط الأفضل بخطط المشاريع المقدمة للتخطيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).