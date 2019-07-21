تأسيس اول هيئة دينية ايزيدية في شنگال

2019/07/21 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اليوم الأحد 21.07.2019 في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق، تشكيل اول هيئة دينية ايزيدية في شنكال بعد عام 2003 بمشاركة عدد من رجال الدين الايزيديين في القضاء لتمثل الرأي الديني في القضاء الاكبر للايزيديين في العراق و العالم.المتحدث بأسم الهيئة الدينية في شنگال رجل الدين “فاخر خلف” قال ل”ايزيدي 24″، …

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