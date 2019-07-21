2019/07/21 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vfdEbJfnJFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #حچي_com شكد يرادلك وقت حتى تكمل معاملة التقاعد ؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #حچي_com شكد يرادلك وقت حتى تكمل معاملة التقاعد ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).