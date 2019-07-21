“بالفيديو” هلاك أكثر من 50 الف دجاجة في كربلاء بعد ساعات على قرار الزراعة منع استيراده!!!

2019/07/21 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق هلكت أكثر من 50 الف دجاجة في أحد حقول الدواجن شرقي كربلاء بعد ساعات على قرار وزارة الزراعة منع الاستيراد من أجل دعم المنتوج المحلي.وتفيد الانباء الواردة بأن فايروسا تسبب بهلاك هذه الاعداد الهائلة من الدجاج، فيما يقول ناشطون ان هذا الفعل مدبر وليس صدفة من أجل ضرب الانتاج المحلي والابقاء […]

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