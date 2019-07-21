2019/07/21 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8AiLw5houD4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | من هو عراب الحشد الشعبي؟ .. السنيد يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | من هو عراب الحشد الشعبي؟ .. السنيد يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).