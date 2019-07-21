2019/07/21 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يعيش أسبوعًا حاسمًا فيما يتعلق بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال متفائلًا بإمكانية إبرام صفقة نيمار، ولكن باريس سان جيرمان لن يسهل الطريق أمام النادي الكتالوني.وسيكون باريس سان جيرمان مقبلًا على خوض أول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار بين الوفاء لباريس سان جيرمان والحنين الى برشلونه) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار بين الوفاء لباريس سان جيرمان والحنين الى برشلونه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).