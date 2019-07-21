الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن انتهاء المرحلة الثالثة من فتح المقابر الجماعية الايزيدية

2019/07/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، انتهاء المرحلة الثالثة من فتح المقابر الجماعية الايزيدية، مؤكدة استخراج رفات 94 شخصاً.وقالت الامانة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الفريق الوطني للمقابر الجماعية ممثلآ بدائرتي المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وكوادر وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين […]

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