2019/07/21 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنافس أكثر من 160 حلزوناً في سباق للحلزون، يُنظَّم في إطار بطولة سنوية عالمية بالمملكة المتحدة، السبت 20 يوليو/تموز.

وتُطلَق مسابقة الرخويات هذه ضمن بطولة عالمية تُقام منذ الستينيات، فوق طاولة مفروش عليها قطعة قماش مبللة.

وتحدّد 3 دوائر قمة المسابقة، حيث تُوضع الحلزونات حول حافة الدائرة الوسطى كخط لبداية السباق الذي يفوز به أول حلزون يصل إلى الدائرة الخارجية.

ويحق للمتسابق الاختيار بين إحضار الحلزون الخاص به أو انتقاء أحد الحلزونات التي توفرها الجهة المنظمة يوم المسابقة.

وتُجرى مسابقات البطولة فترة العصر، كما يُقام النهائي بين الفائزين جميعاً، إذ تُوّجت معلمة لغة إنجليزية تدعى ماريا ويلبي في النهائي، عندما عبَر الحلزون “سامي” الذي اختارته خط نهاية السباق أولاً.

وفي عام 1995، سُجِّل رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة “جينيس” للأرقام القياسية العالمية، عندما أنهى الحلزون “آركي” مسافة السباق التي تبلغ 33 سنتيمتراً في دقيقتين و20 ثانية.

ولتنظيم هذه البطولات يدفع كل مشارك ومتنافس محلي مبلغاً من المال عن كل حلزون يشارك ضمن السباق، وتُوجَّه الأموال التي يتم جمعها لجمعية خيرية محلية.

وستقام بطولة العالم المقبلة للحلزون في يوليو/تموز 2020.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباق عالمي للحلزون في بريطانيا.. “سامي” يحصد التتويج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سباق عالمي للحلزون في بريطانيا.. “سامي” يحصد التتويج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).