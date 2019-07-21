خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج إرادة النصر الثانية في شمالي بغداد

2019/07/21 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج إرادة النصر الثانية في شمالي العاصمة بغداد في يومها الثاني.وذكر بيان للخلية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه “تواصلت القوات المشاركة في المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر واجباتها شمالي العاصمة بغداد”.وأضاف ان “قوة من قيادة قوات الشرطة الاتحادية تمكنت خلال هذه العملية من العثور […]

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