التربية تحدد 15 ايلول موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني

2019/07/21 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات موعد اجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2018-2019.مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت ان الامتحانات تبدأ يوم الاحد الموافق 15 ايلول 2019 ، مضيفة ان العام الدراسي الجديد 2019-2020 يبدأ يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019 .وتابعت ان الوزارة اكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لانجاح العملية الامتحانية .

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